103 histoires drôles et de sagesse

Les sages ont de tout temps utilisé de nombreux moyens différents pour transmettre leurs enseignements à l'humanité. L'un d'entre eux est l'utilisation de petites histoires souvent drôles, pour le moins déroutantes, permettant à quiconque en comprend le sens caché de faire un pas vers l'éveil de sa conscience à des réalités jusqu'alors invisibles. Renouant avec cette tradition, Selim Aïssel nous offre, à travers 103 histoires adaptées à notre époque, la possibilité d'avancer sur notre propre chemin d'évolution. Extrait : "Maman, est-ce que tu peux me donner cinq francs pour le vieil homme qui est là-bas ? " La mère regarda son fils en se disant qu'il avait un grand coeur et lui répondit : "Oui, bien sûr, je vais te donner cinq francs". En sortant son porte-monnaie, elle lui demanda : "Mais il est où, ce vieil homme ? " et son fils lui répondit : "Tu le connais, tu l'as déjà vu. C'est celui qui vend des glaces, au coin de la rue".