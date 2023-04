50 recettes viandes & poissons fumés au barbecue et au fumoir

Apprenez à fumer les aliments et découvrez leurs parfums incomparables ! Cet ouvrage vous donne toutes les clés pour réussir l'art du fumage : comment choisir son appareil et un bois approprié, contrôler les températures, connaître les meilleurs morceaux. Filet de boeuf, carré ou collier d'agneau, travers, épaule, poitrine ou jambon de porc, gibier, volailles... Que ce soit pour les grandes pièces ou les petites découpes, toutes les recettes s'accompagnent d'une grille des temps pour bien s'organiser et servir les plats fumés au bon moment.