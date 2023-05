Le mythe de la main verte. Guide pratique de sorcière pour sauver ses plantes

Un grimoire pas comme les autres qui ouvre les portes d'un nouveau monde : celui de la main verte et de la magie qui propose de changer de perspective face à nos plantes, de les comprendre et de les écouter pour mieux vivre avec elles en toute sérénité, qui livre des secrets pour les soigner, les protéger et communiquer avec elles. Un guide de survie pour les Sorcières et Sorciers, passionnés de plantes, qui veulent transformer leur intérieur en véritable jungle. Un ouvrage avec une partie "conseils" qui nous expose le parcours de l'auteure et son regard sur le monde végétal. La deuxième partie de l'ouvrage inclut de la magie et des DIY pour renforcer le pouvoir de la plante et se connecter avec elle.