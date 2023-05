Opérations polyphasiques en génie des procédés. Hydrodynamique, transferts, réactions, séparations mécaniques

Cet ouvrage présente une introduction aux séparations thermiques en génie des procédés. La première partie, structurée en sept chapitres, est dédiée à l'étude de la distillation. La deuxième partie, structurée en quatre chapitres, est consacrée aux opérations de l'air humide et aux procédés de séchage. Des exercices corrigés illustrent les concepts et facilitent leur appropriation. Ce livre s'adresse aux étudiants en IUT, licence, master et formation ingénieur de génie chimique et génie des procédés. Il s'adresse aussi aux cadres en activité, techniciens supérieurs et ingénieurs.