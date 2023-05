Rockers of Steel. Tome 2. Finn Beckett

J'ai traversé l'enfer, et c'est en partie de ma faute. J'ai été privé de choses que je ne pourrai jamais récupérer. J'ai brisé des coeurs bien au-delà de toute réparation. Puis, tout est devenu un vrai bordel, et j'ai perdu de vue qui j'étais. La musique a toujours fait partie de moi. Mais c'est elle aussi qui m'a presque tué. Elle m'a entraîné dans son sillage, m'a happé dans ce tourbillon et a failli me détruire. Je suis devenu quelqu'un que je ne voulais pas être. Sexe, drogues, et rock and roll. La sensation de liberté, l'effervescence, la rage de la guitare électrique contre tout ce qui était foutu dans ce monde, tout ça m'a emporté et m'a fait ressentir quelque chose alors que je n'étais rien du tout... jusqu'à ce que l'euphorie s'estompe. La musique m'a aussi fait revivre. Je me suis réveillé sur une chanson de Zeppelin, à côté d'un tas de coke et avec trois femmes nues à mes pieds. Je me dégoutais, elles me dégoutaient, alors je suis parti, seul. Une rencontre fortuite, une occasion en or, la chance d'une vie ont tout changé. Les péchés de mon passé sont derrière moi maintenant. Le jour est enfin venu où je vais monter sur scène, non pas pour jouer une première partie, mais en tant qu'artiste principal. Quelques heures avant que mon rêve se réalise, je tombe sur une fille, une putain de fille, et je suis à nouveau sur le chemin de la destruction...