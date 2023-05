Créer, écrire, s'inspirer. 100 mantras pour se ressourcer

Cécile Cohen, plus connue sous son compte Instagram @le charme des mots, commence l'écriture de mantras il y a un peu plus d'un an, alors qu'elle avait besoin de mots pour l'accompagner. Elle découvre alors que les mots ont un pouvoir de guérison infini. C'est donc tout naturellement qu'elle se lance dans ce projet de livre tout à fait inédit qui vous plongera dans l'univers du développement créatif en vous partageant sa propre technique d'écriture et ses méthodes d'inspiration. Ce livre aux 100 mantras, répartis en 10 thèmes comme l'amour de soi, le féminin sacré, l'acceptation... vous aideront à traverser la vie. Ici les mots résonnent pour nous (r)éveiller, pour nous donner de la force, de la légèreté aussi, de la joie, nous calmer et nous apporter une vérité. Voici un livre qui fait du bien à garder près de soi avec des mots à lire et à relire.