Doubles vies

Satirique et sombre, terriblement drôle, Secondes vies raconte à quel point l'anonymat du web peut avoir de lourdes conséquences sur la vie réelle. Une comédie satirique de haut vol dans laquelle Peter Bagge suit un groupe d'amis qui, pour sortir de leurs quotidiens, se sont tous créé en secret une seconde vie et identité sur le web. Leurs mots, actions et activités sous ces identités en tous points fausses auront de lourdes répercussions sur la réalité. Peter Bagge avec le génie dont lui seul a le secret porte un regard acerbe sur nos sociétés modernes sans concession ni tabou !