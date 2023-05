Moi aussi, j'ai été Henry Angora et Rosabella Esmalden, Archibald MacRay et Cornelia Alzerno, Catherine Navarre et Cordelia Fitzaphnolden. Pour ne pas peler de froid dans ma maison noire, je l'ai peuplée avec les ombres que je voyais descendre du plateau. Assis près du feu à l'âtre, je regardais les flammes s'enrouler autour des vers de Branwell, se dérouler dans les boucles d'Anne, se tordre dans les intrigues de Charlotte murmurant à voix basse : "Je me demande si Branwell a vraiment tué la duchesse ? "