Les enquêtes de Lexi Carmichael Tome 6 : Cybermenace et lune de miel

Quand le passé revient pour se venger, c'est mon futur qui est en danger... Ma mère n'a toujours eu qu'un seul objectif dans la vie : me voir heureuse en ménage, moi, Lexi Carmichael, geekette de génie. Du coup, quand j'ai amené Slash, mon premier petit ami, dîner chez mes parents pour le leur présenter, j'ai frôlé le malaise. Et la situation a encore dégénéré quand des balles se sont mises à voler au-dessus de notre soupe de maïs. Et voilà que, maintenant, toutes les agences gouvernementales me demandent de les aider à arrêter l'instigateur de cette attaque : Johannes Broodryk, cybermercenaire dont j'avais déjoué les plans lors de ma dernière mission. Il veut se venger et m'a pris quelque chose pour s'assurer que je vais jouer le jeu. Eh bien, que la fête commence, je suis à fond ! Mais le gouvernement a sa petite idée derrière la tête et Slash n'est pas sur la même longueur d'onde. Tout n'est pas tout rose au paradis. J'ai beau être plus à l'aise avec l'informatique qu'avec les commandos, on m'a pourtant collé une équipe de marines pour faire tomber Broodryk. La question est : me survivront-ils assez longtemps pour résoudre ses énigmes codées et sauver la situation ? #Geek #Enquête #CyberTerrorisme #Hacker #RomanceContemporaine