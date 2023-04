Prières secrètes de pouvoir. Pour la réussite

Votre voix peut porter tellement loin et tellement fort si elle est guidée par une prière puissante et sincère. Cette série d'ouvrages lui donnera des ailes. Les prières qui vous y sont dévoilées monteront vers le seigneur, vers Jésus, vers Marie, vers les saints et les apôtres, aussi sûrement qu'une flamme ardente est attirée vers le ciel. Elles nourriront votre foi, apaiseront vos doutes, feront lever les obstacles devant vous, écarteront l'obscurité et l'incertitude, entraves d'une vie heureuse, vous permettront de bénéficier de mille grâces, de mettre en harmonie une grande spiritualité et votre bien-être matériel. Après ses fameuses prières actives, Rufine Sarah Bermond revient avec ces merveilleuses prières et invocations, qui feront rayonner autour de vous bonté, joie, équilibre et abondance. Qu'il soit d'ordre amoureux, professionnel, ou autre, si un projet vous tient à coeur, que vous sentez que vous avez besoin d'être appuyé pour qu'il se réalise ou pour avancer plus vite et plus fort vers sa concrétisation ; si vous souhaitez, vous et vos proches, être auréolés de réussite, priez et les puissances supérieures se tiendront à vos côtés tout au long de votre chemin, vous épaulant, jusqu'à la réalisation de vos souhaits et objectifs les plus ambitieux et faisant disparaître toute entrave à votre succès.