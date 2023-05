L'immortelle. Dix façons de la préparer

La Méditerranée coule dans mes veines. Je suis né et j'ai grandi à Marseille, ville populaire, cosmopolite et lumineuse, avec des origines napolitaines et carthaginoises. J'ai aussi eu, avec la Corse, une histoire d'amour qui a duré douze années sur place et n'a jamais tiédi après mon retour en Provence. Joseph Fondacci, propriétaire de l'hôtel Chez Charles, à Lumio, m'a dit un jour : "Julien, vous avez le sang marseillais, c'est génétique, mais votre coeur est corse". Il avait raison. La Corse est pour moi immortelle, comme la fleur emblématique de son maquis et, plus généralement, du pourtour méditerranéen. Napoléon disait que, grâce à ses effluves, il savait qu'il était arrivé chez lui avant même de poser un pied sur sa terre. Aujourd'hui encore, lorsque que vous atterrissez à Calvi, l'odeur suave, chaleureuse, épicée et légèrement fumée de l'immortelle embaume le tarmac.