Grandir sur son chemin d'âme. Repères d'étapes pour une conscience qui s'aventure sur Terre

Dans ce livre, qui réunit énergétique, psychologie et spiritualité, Françoise Bonnal nous entraîne dans la formidable aventure de notre incarnation pour mieux nous relier à nous-même et nous transformer plus en conscience. Grandir, se déployer, s'agrandir. Elle nous invite à (re)vivre et (re)considérer pas à pas chaque étape de notre vie de notre conception jusqu'à notre mort. Au commencement : tout est un et énergie-conscience. De l'embryon au nouveau-né : se sentir bien dans son corps et sur terre. Le nourrisson : avoir confiance dans l'amour et l'abondance. Le crapahuteur : aimer son élan de vie bien installé dans ses frontières. Petite et grande école : être fier de soi et assumer sa singularité. Adolescence : découvrir son autorité intérieure et déployer ses ailes. Adulte : expérimenter pour s'inventer une vie unique. Quinqua-sexa : se retrouver et donner du sens à la deuxième partie de sa vie. Senior : vieillir, mourir et s'éveiller. En éclairant le chemin, elle nous offre des pistes précieuses pour nous vivre plus grand·e dans un monde plus grand : nous découvrir être d'énergie-conscience ; rencontrer l'enfant blessé en nous ; regarder notre vie d'adulte avec plus de clarté ; aborder la maturité avec appétit ; ouvrir notre regard sur la séniorité et la voir comme une belle opportunité d'éveil.