L'envoûtant Cacao nous entraîne sur la route du chocolat du Mexique à Bayonne, en passant par l'Espagne et Saint- Domingue. Lune, la belle héroïne, tient à Bayonne les rênes des négoces de son grand-père, le chocolatier David Alvarez, descendant de marranes réchappés de l'Inquisition espagnole. Mais un jour de 1761, les autorités de la ville défendent aux Juifs de faire du chocolat. Piqués au vif, Lune et David décident de prouver à tous que leurs ancêtres ont été les premiers à apporter en 1609 le secret du chocolat en France. C'est le début d'un voyage dans les méandres de l'Histoire de l'humanité, sur les traces des conquistadors espagnols, à travers les mers des Caraïbes et les souvenirs enfouis.