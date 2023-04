Accepter sa différence. Faites vibrer votre couleur et votre authenticité

De concert avec Robert Savoie et Johann Gauthier, douze auteurs ont uni leurs forces pour faire comprendre la très grande importance d'accepter et d'honorer la diversité humaine dans un contexte mondial marqué par de nombreux changements. Plus que jamais, l'acceptation de sa différence est source de lumière et d'inspiration, autant pour soi que pour autrui. Ainsi, chacun à sa façon, les auteurs nous présentent des témoignages percutants puisés à même leur expérience de vie pour nous injecter des doses massives d'espoir en vue de nous aider à surmonter n'importe quelle épreuve ou obstacle qui se dresse sur notre chemin. C'est dans la manière de s'accepter soi-même, et surtout de s'aimer et de se voir dans sa plus profonde vulnérabilité, bien au-delà des défis ou des épreuves, que chacun peut évoluer vers la meilleure version de lui-même pour se réaliser pleinement, en se rappelant que tomber est humain et que se relever est divin. Aux douze témoignages percutants des auteurs s'ajoutent vingt témoignages de participants au programme Freedom de Robert Savoie. Vous tenez donc dans vos mains de puissants récits de vie à coeur ouvert qui vous aideront à cheminer encore plus loin dans l'acceptation de votre différence et de celle des autres. Vous serez transformé grâce à diverses clés de succès qui vous amèneront à vous choisir au quotidien en vous offrant, à vous-même et à tous ceux et celles que vous croiserez sur votre chemin, l'inestimable cadeau de l'amour véritable.