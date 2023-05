Six Tome 1 : Le Massacre de Tanque Verde

Quel point commun y a-t-il entre un garçon borgne, une jeune prostituée, un déserteur, un esclave en fuite, une nonne défroquée et un Indien renégat ? En apparence, aucun. Rien ne les rapproche. C'est le hasard - et la chance - qui les ont amenés à se rencontrer, car rien ne les rapproche. Rien, sauf peut-être la quête de l'or, promesse d'une vie meilleure et d'un avenir digne de ce nom dans l'Ouest américain, violent et sauvage, des années 1850. Kid, le jeune garçon éborgné durant une agression qui a décimé sa famille, leur a promis "une montagne d'or" s'ils l'accompagnent dans les Black Hills, où il doit récupérer un document de la plus haute importance. Avec ce premier tome d'une série en quatre volumes qui bouscule les codes habituels du western, Philippe Pelaez renouvelle notre regard sur l'Ouest ! Il place au premier plan des personnages d'habitude invisibles ou cantonnés à des clichés, comme les noirs, les femmes et les guerriers indiens, dans une fresque haletante et magnifiée par le graphisme expressif de Javier Casado.