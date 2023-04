La science du magnétisme. Questions et réponses d'un guérisseur

Rédigé sous forme de questions / réponses, ce livre porte un regard à la fois pratique et scientifique sur cette discipline qui intrigue l'imaginaire collectif : le magnétisme. Comment se manifeste le savoir-faire du guérisseur et des autres praticiens (rebouteux, sourciers, coupeurs de feu, etc.) Qu'entend-on par la notion d' "énergie" ? Qu'est-ce que la géobiologie ? Grâce à de nombreuses anecdotes et récits issus de sa pratique et en acceptant que notre connaissance a ses limites, Jérôme Delerce-Mauris explique comment le magnétisme renforce la capacité du corps à se guérir par lui-même. Ce livre énonce les bases empiriques d'une pratique tout en fournissant de nombreuses pistes de réflexion sur la puissance de l'intuition, de l'intention et de la connaissance.