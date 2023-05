Petites histoires autour du dodo

Un livre tout en carton, aux coins ronds, parfaitement adapté aux mains des plus jeunes lecteurs. Cinq petites histoires sur des bébés animaux qui doivent aller au lit - et sur toutes les raisons pour lesquelles ils ont du mal à aller dormir ! De jolies petites histoires pour rassurer sur le moment du coucher, et pour inviter les plus petits à passer une douce nuit.