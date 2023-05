La Fiancée du dieu de la mer

Son sacrifice parviendra-t-il à sauver les siens ? Cheong Shim, une villageoise d'une beauté sans pareille, est destinée à devenir la centième fiancée du dieu de la mer. Nombreux sont ceux à croire qu'elle est l'élue, la véritable promise dont parlent les légendes. Grâce à elle, la paix adviendra enfin dans tout le royaume, meurtri par près de cent années de tornades destructrices, d'inondations et de guerres. Mais Cheong est amoureuse de Joon, et le soir du sacrifice, c'est Mina, la soeur du jeune homme, qui va prendre sa place au fond de l'océan. Emportée dans le royaume des Esprits - une cité magique peuplée de déités, de démons et de créatures mythiques -, la jeune fille se met aussitôt à la recherche du dieu de la mer. Quelle n'est pas sa surprise de le trouver plongé dans un sommeil enchanté ! Avec l'aide du mystérieux Shin et d'étonnants nouveaux compagnons, Mina se lance dans une quête effrénée pour réveiller la divinité et mettre un terme aux souffrances de son peuple. Elle n'a pas une minute à perdre : elle ne dispose que d'un mois avant de se transformer pour toujours en esprit. Mais c'est sans compter ceux qui feraient tout pour empêcher le dieu de la mer de jamais revenir à lui... Sacrifice au dieu de la mer, monde sous-marin peuplé de légendes et malédiction centenaire... Sous la plume enchanteresse d'Axie Oh, qui rappelle les merveilles du Voyage de Chihiro, plongez dans cette réinterprétation d'un célèbre conte coréen et voguez aux côtés d'une héroïne seule maîtresse de son destin.