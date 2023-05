Des plaines de Crimée à l'Angleterre victorienne, des champs de bataille à la piste aux étoiles, le fabuleux destin de Nell, monstre de Foire plébiscité par la Reine Victoria elle-même. Angleterre, 1866. Nell vit rejetée de tous à cause des taches de naissance qui constellent son corps. Lorsque le Cirque des Merveilles de Jasper Jupiter plante son chapiteau non loin de chez elle, son existence bascule : son père la vend au propriétaire comme nouveau phénomène de foire. Contre toute attente, la jeune fille voit son horizon s'élargir. Elle se lie d'amitié avec les autres artistes et se prend d'affection pour Toby, le " photographiste ". Elle qui n'a connu que l'obscurité entre enfin dans la lumière et c'est un véritable triomphe. Mais que lui arrivera-t-il le jour où son succès menacera d'éclipser celui de l'homme qui l'a achetée ? En préférant Toby à Jasper, ne risque-t-elle pas de mettre en branle une mécanique fatale ?