T'choupi part à l'aventure ! Aujourd'hui, T'choupi et Pilou partent à l'aventure. Jumelles, loupe, lampe et sifflet en poche, ils vont devoir se camoufler, explorer les buissons, traverser la rivière aux crocodiles, retrouver leur chemin, construire une cabane, et déguster un bon goûter pour se remettre de leurs émotions... . Vive l'aventure ! Nouveau : avec votre enfant écoutez la version audio de l'histoire ! Tous les albums T'choupi sont maintenant accompagnés d'une version audio, accessible gratuitement en scannant la couverture avec l'application Nathan Live. Des livres pour les enfants de 2 à 4 ans conçus dans un format idéal pour les petites mains : coins arrondis, pages plastifiées résistantes. Un livre fabriqué en Europe. Un nouvel album qui fait découvrir le plaisir de se promener en forêt avec ses grands-parents.