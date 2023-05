L'hydrogène vert. Le défi de demain, pour une énergie inépuisable et décarbonée

Face à des contraintes énergétiques de plus en plus oppressantes, auxquelles s'ajoute l'instabilité géopolitique planétaire grandissante, l'Homme doit s'adapter à un monde qui change et trouver des pistes pour construire un avenir meilleur. Ainsi, il faut que les énergies de remplacement du charbon, du gaz et du pétrole soient abondantes et disponibles sur le territoire national, qu'elles soient "propres" et bien sûr il faut aussi vérifier leur faisabilité technique et économique. L'industrie utilise actuellement l'hydrogène surtout pour ses propriétés chimiques et très peu pour ses capacités énergétiques, sauf dans des applications marginales très particulières comme la propulsion des fusées. L'objectif de cet ouvrage est de démontrer que, sous certaines réserves, l'hydrogène, élément abondant sur Terre, peut être l'une de ces énergies de remplacement. Les questions et propositions sur sa distribution, son stockage, sa sécurisation et autres sont explicitées pour imaginer comment en faire un vecteur énergétique de demain pour nos mobilités terrestres et spatiales.