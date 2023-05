Devenir micro-entrepreneur libéral. Edition 2023

Les activités libérales ont des spécificités bien à elles qui les distinguent nettement des activités commerciales. Les fortes différences qui existent entre ces deux grandes familles de professions se retrouvent aux plans juridique, fiscal et social. C'est ainsi que, dans chacun de ces domaines, la micro-entreprise du secteur des activités libérales est soumise à des règles qui lui sont propres. Cet ouvrage présente donc, sous une forme synthétique, toutes les données utiles à connaître par les personnes motivées par un projet de création d'une activité libérale sous ce régime particulier. La première partie détaille les activités libérales éligibles au régime de la micro-entreprise et les conséquences qui résultent du choix de cette formule au plan fiscal et au regard des cotisations sociales. Des comparatifs sont systématiquement établis avec les autres solutions s'offrant au créateur afin de l'éclairer au mieux dans sa décision. La seconde partie de l'ouvrage, structurée par mots-clés, est consacrée à des thématiques particulières comme la situation du micro-entrepreneur libéral en début et en fin d'activité, la protection sociale dont il bénéficie, les conditions posées à l'exercice de son activité dans son habitation personnelle, etc.