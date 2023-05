Les tribulations d'un tendre poulet

Un poulet candide et épris de liberté traverse un monde hyperconnecté au bord de l'implosion. Une joyeuse distopie funk et déjantée. Dans un futur proche, un poulet s'évade d'une ferme industrielle après avoir compris son cruel destin et raté une tentative de suicide. Au cours d'un parcours initiatique aussi absurde que burlesque, ce tendre poulet rencontre le sexe, l'amour, l'amitié et découvre la société à travers des personnages un peu extrêmes et hauts en couleurs : un résistant écologique, un transhumaniste décomplexé, un artiste contemporain improbable... Il devient alors le témoin des excès et déviances du monde actuel dans un contexte de crise marqué par des manifestations incessantes, des violences policières, un capitalisme effréné, l'omniprésence du langage publicitaire, la dictature de la technologie et de l'hyperconnectivité. Cet album propose, sous la forme d'un récit décalé et picaresque, une vision critique de la société où l'absurdité est devenue la norme.