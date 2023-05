C'est où qu'on signe? L'art de traiter les objections

"Je n'ai pas le temps", "je dois y réfléchir", "je n'ai pas le budget"... Quel vendeur n'a jamais entendu ces objections ? Dans ce guide très pratique, l'auteur analyse et décortique les objections les plus courantes afin d'en comprendre la signification et de mieux y répondre. Pour cela, il s'appuie autant sur la psychologie que la rhétorique, tout en illustrant son propos par de nombreux exemples. Une méthodologie efficace pour répondre aux réticences cachées de tous vos prospects et clients !