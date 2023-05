Je ne suis pas un robot

Ludovic, Peter ou Yacine travaillent pour Hemisphère, une entreprise dont les derniers développements permettent d'automatiser des micro-tâches pour diverses entreprises du net. Mais en attendant la mise au point d'un algorithme sophistiqué, les micro-tâches sont en réalité effectuées par des travailleurs de l'ombre bien humains, les taskers. Yacine est l'un de ces micro-travailleurs. Il vit seul avec sa mère malade à charge, enchaîné à son ordinateur, obtenant quelques centimes par micro-tâche réalisée. Mais la répétitivité des missions, la pression à la " performance " et le rythme inhumain auquel il est soumis finissent par avoir raison de sa motivation. Alors qu'il voit son compte Hemisphere bloqué pour des raisons inconnues, Yacine décide d'agir. Ingénieur célibataire de 30 ans, Ludovic s'ennuie profondément chez Hémisphère, et il s'interroge sur le sens de son engagement. Arrivé au bout de ses illusions, il prend lui aussi une décision qui va changer le cours de sa vie. Emilie est une journaliste carriériste résolue à prendre du galon au sein de sa rédaction. Pour parvenir à ses fins, elle veut publier un livre enquête qui défrayera la chronique, un récit choc qui fera parler d'elle. Elle a déjà son titre, et son sujet : la face cachée des algorithmes et l'esclavagisme moderne dans une entreprise comme Hemisphere.