Frieren Tome 8

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Alors que Frieren et ses compagnons font halte dans la citadelle de Heiß, Stark propose à Fern d'aller en rendez-vous, sur le ton de la plaisanterie... et contre toute attente, la jeune fille accepte ! Sur les conseils de l'elfe, qui n'y connaît pas grand-chose, le guerrier emmène donc son amie faire le tour de la ville, ce qui leur permet de se rapprocher un peu. Après cette pause bienvenue, les trois aventuriers repartent sur les routes et arrivent au haut-plateau du nord, une zone extrêmement dangereuse où pullulent aussi bien des monstres coriaces que des démons retors... Parviendront-ils à survivre dans cette région hostile ? Primé de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, Frieren offre un regard neuf sur l'heroic fantasy ! Dans cet univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant, vivez "l'après' sur les traces d'une elfe à la recherche du sens de l'amitié.