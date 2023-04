L'exil de l'archéologue Pia Masson aux confins du monde afin de contenir le mal antédiluvien qui se répand sur terre a échoué. Ces puissances occultes involontairement libérées sont plus fortes que jamais. L'équipe des "Merrow" devra combattre cet ennemi séculaire, une fois encore. Au-delà de leurs vies, c'est l'humanité tout entière qui est menacée. Plus que du courage, ils devront engager leurs âmes et se munir d'artefacts mystiques pour délivrer Samaël, le dernier des Beney Elohim, emprisonné dans le corps de Raphaël. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Luc 4 : 5-6 Jérôme Segguns signe une suite magistrale à son précédent roman EL. Toujours inspiré de faits authentiques, l'auteur n'a pas fini de bousculer nos convictions les plus profondes.