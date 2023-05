Le Morbihan à pied

45 randonnées dans le Morbihan, département au nom breton signifiant "petite mer". Il se compose de 905 km de côtes, de plages dunaires et d'un golfe encore sauvage. Le randonneur pourra découvrir une terre d'histoire et de patrimoine à travers Carnac, pays des mégalithes ainsi qu'Auray et Vannes, villes d'art et d'histoire. Dans ce topoguide, il est possible de parcourir l'île de Groix abritant des oiseaux nicheurs.