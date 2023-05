Paroles de plantes. Comment communiquer avec le règne végétal et rencontrer vos plantes totems ?

Les plantes ont une conscience et tant de choses à nous dire... Elles nous voient, nous parlent, mais nous ne les entendons pas. Pas encore... Et pourtant, le temps est venu pour elles de nous apprendre, ou plutôt réapprendre, la connaissance du monde végétal. Dans cet ouvrage inspirant, vous découvrirez le témoignage, souvent poignant, de vingt et une plantes toutes si différentes et étonnantes les unes que les autres. Elles y dévoilent leurs histoires, leurs rôles, leurs messages sacrés et leurs vertus parfois méconnues. Elles nous montrent également comment nous aider à révéler nos plantes totems et les nombreuses façons de bénéficier de leurs soins énergétiques. Elles nous invitent aussi à découvrir nos besoins d'être humain, en nous montrant les étapes à franchir tout au long de notre chemin de vie. C'est une nouvelle thérapie en conscience qui s'offre à nous aujourd'hui.