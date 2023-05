La fin des hommes

2025, une mystérieuse maladie, baptisée le Fléau, se répand dans le monde entier. Elle semble ne toucher que les hommes, et très vite, les fils, les maris et les pères meurent. Tandis qu’une moitié du monde s’écroule, des femmes s’élèvent et réagissent, de l'Ecosse à Singapour, de la Russie aux Etats-Unis. Le Dr. MacLean qui reste en première ligne des soins aux patients ; Catherine, une historienne déterminée à retracer les histoires humaines derrière le Fléau ; ou encore Dawn, analyste du renseignement, chargée d'aider le gouvernement à forger une nouvelle société : chacune tente à sa manière d’agir face aux conséquences dévastatrices de la maladie, et de trouver un nouvel équilibre.