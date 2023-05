Micromégas

Carrés classiques, la collection avec des vrais " plus " pédagogiques pour insuffler une dynamique à l'étude des oeuvres de référence. Que se passe-t-il quand un Saturnien rencontre un Sirien ? On voyage... et puis, un jour, on arrive sur un atome de boue peuplé d'êtres microscopiques et bien étranges : les hommes. Enjeux pédagogiques : Un conte philosophique aux questions essentielles : rejet des dogmes et des préjugés, prudence du jugement et refus de l'universelle intolérance. Un petit lexique de vocabulaire philosophique. Un débat autour d'une passionnante question : Voltaire, un philosophe sérieux ? Thèmes du programme en lien avec le titre : 2de - Genres et formes de l'argumentation 1re - La littérature d'idée du XVIe siècle au XVIIe siècle En complément : Une interview exclusive de Joël de Rosnay, chercheur scientifique