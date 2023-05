Mes meilleures plantes santé. Phytothérapie, aromathérapie et gemmothérapie

Depuis de nombreuses années, Rémy Le Jeune partage avec un public de plus en plus large sa passion pour les plantes médicinales. Ce compagnonnage de longue date, professionnel comme personnel, avec ces plantes de santé l'a conduit, parmi les centaines d'espèces existant en France, à en sélectionner vingt. Les plantes mises à l'honneur ici présentent de remarquables propriétés et permettent d'embrasser le spectre le plus large des pathologies - des plus courantes aux plus complexes - qu'elles peuvent soulager si elles sont correctement administrées et aux bonnes doses. Pour chacune de ces plantes, l'auteur indique comment pratiquer une cueillette responsable ; les propriétés thérapeutiques et les bienfaits qu'on peut en attendre ; les modes et précautions d'emploi... Il donne également des recettes, d'hier et d'aujourd'hui - tisanes, lotions, vins, laits... - pour les utiliser par voie interne et/ou externe. En bonus : - un tableau des posologies suivant les modes de préparation à faire soi-même ou à acheter ; - un répertoire des maladies avec les plantes adaptées pour aider à les soigner.