Contre vents et secrets

Après un divorce qui l'a ébranlée, Charlène doit repartir de zéro et s'installe chez ses parents. Elle découvre chez eux une mystérieuse lettre qui la conduit jusqu'à l'île bretonne de Broavel, où sa mère aurait séjourné pendant sa jeunesse. Elle sait qu'un secret se cache sur cette île et qu'une fois dévoilé il pourrait changer sa vie. Même quand l'océan est calme, les vagues continuent à remuer le passé A 35 ans, alors que son mariage comme ses rêves de maternité ont été réduits à néant, Charlène découvre chez ses parents une lettre écrite quelques mois avant sa naissance. L'expéditeur y mentionne une île en Bretagne où sa mère semble avoir vécu. Il n'en faut pas plus à Charlène pour entrevoir l'occasion de s'éloigner et de faire le point sur son existence. A Broavel, la jeune femme devra apprendre à composer avec des habitants originaux, mais aussi avec les locataires des Oisillons, une maison d'hôtes atypique dirigée par la truculente Jeanne et l'énigmatique Victor. Elle va surtout tenter de découvrir ce que sa mère est venue faire sur cette île. Ce secret, elle le sent, pourrait bien tout changer.