Sextant N° 39 : La toile et les femmes

Ce numéro de Sextant, dans la continuité de réflexions contemporaines post-#MeToo, entend s'interroger sur les rapports entre le numérique, les discours féministes, leurs circulations, leurs formes polysémiotiques. Il est placé à la fois sous le signe de la " toile ", figure métaphorique pour envisager les liens tissés entre les discours féministes (en ce compris anti-) et la technologie numérique, et fait écho à la toile de l'araignée et aux oeuvres arachnides de l'artiste féministe Louise Bourgeois rappelant le travail du tissu des brodeuses et tapissières comme celui des artistes et peintres féminines. Et dans le souvenir d'une grande militante féministe belge et agitatrice du Net, Irène Kaufer, disparue le 5 novembre 2022.