La spirale dynamique. Comprendre comment les hommes s'organisent et pourquoi ils changent, 5e édition

Nouvelle édition du livre de référence sur le modèle titre. Tout individu, organisation ou société se réfère et s'identifie à un système de références (valeurs, critères, pensées, etc.) qui détermine ses comportements et ses possibilités d'adaptation. Le modèle Spirale Dynamique identifie ces systèmes de référence. Il permet de comprendre comment chacun se positionne dans des contextes aussi divers que la famille, l'entreprise, les communautés, etc. Il permet également de découvrir quelles sont les possibilités de changement et d'évolution d'un individu ou d'un groupe à partir de sa position initiale. Le passage d'un système à d'autre décrit une spirale, d'où le nom du modèle. Pour faciliter la compréhension du modèle, il a été attribué une couleur à chaque système de valeurs ou niveau.