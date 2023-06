Struts 2. Développez votre application web moderne avec Java

Ce livre s'adresse aux développeurs Java qui souhaitent implémenter des applications web modernes avec le framework open source Struts 2, permettant d'optimiser leur temps de développement. Après une introduction et la présentation de l'installation de l'environnement de travail, le lecteur découvre l'architecture de Struts 2 et la gestion d'une base de données avec ce framework. Puis, il acquiert progressivement les compétences nécessaires à la conception d'une application web : conception de formulaires, gestion des sessions utilisateur ainsi que la conception et la mise en place des services web en ayant recours aux plugins REST, AJAX et JSON. Trois chapitres présentent également les tests unitaires, la gestion des exceptions et des erreurs ainsi que les règles de sécurité à mettre en oeuvre. Tout au long du livre, plusieurs exemples sont basés sur l'application professionnelle d'un artisan lui permettant de consulter la liste de ses clients, son portefeuille client ou ses devis. A travers cette application, le lecteur pourra comprendre les différents mécanismes à mettre en oeuvre pour concevoir et développer une application web Java avec le framework Struts 2. En fin d'ouvrage, l'auteur propose un exercice pratique avec le développement d'une application à destination d'un artisan du BTP qui devra permettre de visualiser la liste des clients, d'ajouter, supprimer et modifier un client, de consulter les devis en cours et de mettre à jour les données personnelles d'un client.