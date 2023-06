"Les Trains", un titre pour découvrir le monde ferroviaire, différents trains et comment se passe un voyage en train, de l'achat du billet à son compostage en passant par l'arrivée à la gare, la montée sur le quai, l'installation dans sa voiture, la découverte du wagon-restaurant et le personnel à bord. "Mes p'tits docs", la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Pour connaître plusieurs métiers du secteur ferroviaire 32 pages pour apprendre, entre autres, que les conducteurs de train prennent leur service très tôt et conduisent chaque jour les machines qui leur ont été attribuées : trains de marchandises ou trains de voyageurs. Dans leur cabine, ils restent également très concentrés durant tout le voyage. Les mécaniciens, eux, inspectent les grosses locomotives et les rapides TGV. Tout doit fonctionner parfaitement. Aux guichets de la gare, les agents renseignent les clients sur les horaires et les trajets. Sur les quais, le chef de train vérifie que tous les voyageurs sont à bord et siffle le départ. A partir d'un poste d'aiguillage, les agents de manoeuvre dirigent chaque rame sur les bons rails : la fluidité et la sécurité de chaque trajet en dépendent. D'autres agents, depuis le centre de régulation, surveillent l'ensemble du réseau et disposent pour cela de matériel à la pointe de la technologie. A l'intérieur du train, les contrôleurs valident les billets et aident à trouver la voiture dans laquelle on va voyager ou la place où on doit s'asseoir. Chacun veille à sa mission pour que tout fonctionne ! Différents modèles présentés, pour tous les petits fans d'engins ferroviaires Un titre pour découvrir et voir aussi différents modèles - train de marchandises, train de voyageurs, train régional, TGV, train japonais à la vitesse folle (Shinkansen 700 ou Alfa X), train nord-américain long, spacieux et confortable (California Zephyr) ou vieil engin comme la locomotive à vapeur, qui fêtera bientôt 100 ans... -, ici il y en aura pour tous les goûts ! Tous les petits fans d'engins ferroviaires seront séduits !