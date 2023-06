Le général Louis Duportail (1743-1801) . Dernier ministre de la guerre de la monarchie française

Pourquoi consacrer un aussi imposant travail-il s'agit du seul ouvrage en langue française qui lui soit dédié - au général Duportail, grand oublié de l'histoire de France et des Etats-Unis ? L'étude de sa carrière et de sa vie nous plonge dans plusieurs aspects peu connus de l'Histoire de la fin du XVIIIe siècle, et se révélant passionnante à plus d'un titre. En premier lieu en enrichissant notre connaissance de nombreux acteurs de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, et plus particulièrement le futur général Duportail qui les commanda. Leur compétence leur valut de créer surplace, le "Corps of Engineers" qui prit une part essentielle à son succès final pour l'Indépendance, et fut plus tard avec l'appui de nouveaux officiers du Génie français, associé au développement économique de la jeune nation. Ce "Corps des Ingénieurs" gère actuellement le plus gros actif économique du monde !