Au coeur de la Californie sauvage et ensoleillée, deux enfants se battent contre une vie trop sombre. Baigné par les eaux du Pacifique, au beau milieu d'une Californie sauvage et édénique, Cape Haven semble un havre de paix et de sérénité. Mais sous les apparences, une tragédie continue, trente ans après les faits, de tourmenter les habitants de la ville. Telle une malédiction, elle pèse sur les épaules de Duchess, treize ans, qui porte à bout de bras sa mère, alcoolique et instable, et s'occupe seule de son petit frère, Robin. Plongés trop vite dans un monde d'adultes défaillants, les deux enfants survivent tant bien que mal lorsque Vincent King, le responsable du naufrage de leur mère, sort de prison. Et son retour ravive une rancoeur douloureuse, prête à exploser. Sous les yeux impuissants de l'inspecteur Walk, un ami de la famille, Duchess et Robin sont précipités dans le tumulte d'un passé qui refuse de s'apaiser.