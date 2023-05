Tour de France. Cahier de vacances adultes 2023. 21 étapes. Plus de 120 épreuves pour faire le tour du Tour

Avec ce cahier de vacances pour adultes, voici une pause chaise-longue bienvenue que vous apprécierez entre deux étapes du Tour ! Fan de la Grande Boucle et de la petite reine, réjouissez-vous ! Voici le cahier de vacances Tour de France ! En 21 étapes et plus de 140 jeux, révisez et enrichissez vos connaissances sur l'un des événements sportifs les plus importants de l'année et, surtout, le plus populaire. Faites le tour du Tour en vous amusant cet été avec des jeux et exercices de différences, des charades, des mots cachés, des devinettes, des sudokus, des QCM et autres jeux, prolongez l'expérience du Tour. 64 pages, plus de 140 jeux : - 3 pages d'introduction (avec une frise chronologique du Tour de France) - 1 page avec le tracé du Tour de France 2023 - 21 doubles pages de jeux (autant d'étapes que dans le Tour) - 4 doubles pages " La France vue du Tour " - 5 doubles pages de solutions Rejoignez le peloton, mettez-vous en danseuse (au repos) et donnez tout ce que vous avez !