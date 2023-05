Mila et Noé et les dinosaures

Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression. CP niveau 2 : Milieu d'apprentissage de la lecture / Premières lectures CP Résumé de l'histoire : Le papi de Noé connaît tout sur les dinosaures. Alors quand Mila vient chez lui avec Noé, il sort le grand livre des dinosaures. Les enfants partent à la découverte du diplodocus, l'herbivore, du tyrannosaure, le carnivore, du vélociraptor, rapide et dangereux et de bien d'autres... Frissons garantis ! Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression. Premières Lectures pour les enfants de 5 ans et plus.