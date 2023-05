Le livre découpable pour trouver le coupable. Le destructeur de mosaïque !

Découpe les indices en papier pour résoudre l'enquête ! Tu es mosaïste dans la Grèce Antique et, avec ton cousin, tu travailles sur une magnifique mosaïque pour le roi de Macédoine ! Ce matin, catastrophe : un malotru a détruit votre oeuvre pendant la nuit... des semaines de travail réduites en poussière ! Pas question de se laisser faire, tu as bien l'intention de retrouver le coupable. Munis-toi d'une paire de ciseaux, plonge-toi dans les pages de l'histoire et découpe les indices en fin de livre. Chaque élément à découper te permettra de résoudre une des étapes de l'enquête et, enfin, d'arrêter le destructeur de mosaïques ! Découpage, pliage, comparaison, cherche et trouve, mots mêlés... fais marcher tes méninges pour interroger les suspects et retrouver le coupable ! Un concept inédit et original pour des heures d'enquête et de fun !