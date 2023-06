Very Hot Boyfriend

Pour réaliser son rêve, elle va devoir côtoyer celui qui incarne son pire cauchemar. Ava sait toujours ce qu'elle fait. Alors, bien sûr qu'elle a repéré l'étrange mais charismatique homme au look de Viking installé au fond du bar où elle travaille, qui l'observe depuis plusieurs jours. Et, bien évidemment, elle compte le rembarrer aussi longtemps qu'il le faudra pour le décourager. Mais plus elle se montre désagréable avec lui, plus Caden semble se réjouir et s'entêter ; cet idiot a décrété qu'elle devait absolument être son mannequin pour un concours de tatouages. En échange, il se dit prêt à lui offrir tout ce qu'elle veut, y compris un local pour l'aider à concrétiser son rêve de toujours. S'il croit qu'il peut débarquer dans sa vie et lui faire son numéro de grand séducteur pour arriver à ses fins, Caden se plante complètement ! Mais sa proposition mérite réflexion, et Ava sent sa fierté plier : et si son rêve se situait au bout d'une aiguille à tatouer ? A propos de l'auteur Originaire de Bretagne, Karine Marcé écrit depuis sa plus tendre enfance. Grande voyageuse dans l'âme, elle a eu la chance de vivre dans des villes comme Londres, Barcelone ou encore sur un campus universitaire à Oxford (Ohio), ce qui lui a permis d'attiser son imagination et sa créativité.