En eaux troubles (TP)

Il existe un endroit dans le Minnesota où une centaine de lacs gelés côtoient la forêt vierge. On appelle cette région sauvage les Boundary Waters. Seuls les plus expérimentés osent s'y aventurer. Tout le monde n'en ressort pas. Après une adolescence troublée, Maya a enfin trouvé sa voie : elle est orthophoniste dans le centre psychiatrique pour détenus de Congdon dans le Minnesota. Grâce au Dr Mehta, en qui elle a une confiance aveugle, elle apprend à s'affirmer et à aider ses patients. Lorsque Lucas Blackthorn - un garçon qui avait disparu dans les Boundary Waters avec son père dix ans plus tôt - est arrêté pour avoir tué une vieille dame, l'opinion publique se divise. Ce " garçon revenu d'entre les morts " est-il coupable ? Alors que Maya est chargée de le faire parler, de nouvelles questions surgissent : que s'est-il vraiment passé durant tout ce temps ? Qu'est-ce qui a contraint Lucas à sortir de la forêt ? Et qu'est-il advenu de son père, dont on a perdu la trace ? Tandis que l'hiver approche, Maya s'échine à éclaircir les zones d'ombre de cette affaire, mais elle ne peut s'empêcher de penser à sa mère, disparue elle aussi une dizaine d'années plus tôt. Face à ses vieux démons, elle n'a qu'une seule certitude : elle fera tout son possible pour aider Lucas à trouver ce qu'il recherche. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch MINDY MEJIA est une auteure américaine originaire du Minnesota. En eaux troubles est son deuxième roman traduit en français après le succès de Qui je suis.