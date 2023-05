Les enfants du radier. La rivière, ses mouches, ses truites et ceux qui la pêchent

Le radier est un lieu magique où bat le coeur de la rivière. Sur le radier coule la vie des pêcheurs. C'est là que commencent les histoires de pêche. "Les enfants du radier" tient la chronique de cette communauté singulière où rivière, insectes et larves aquatiques, poissons et pêcheurs composent une jolie famille dont les générations se suivent et se ressemblent. Ainsi "Les enfants du radier" est le troisième épisode de cette saga commencée avec "Le sorcier de Vesoul" et poursuivie avec "La femme truite". Vincent Lalu est un pêcheur passionné . Il édite le magazine 8'6. Il est aussi l'auteur de "La pêche pour les nuls",et des "Contes et légendes du Moulin du Plain" .