Cinquante grandes dates de la Grèce antique

Cet ouvrage, qui couvre toute l'Antiquité, de la fin de Mycènes à la chute de l'Empire romain, permet à travers près de 500 dates importantes, de comprendre deux civilisations exceptionnelles, grecque et romaine, en donnant un sens logique et chronologique aux événements qui ont modelé le monde antique sur deux millénaires. L'ouvrage met tout particulièrement en lumière les rapports intercivilisationnels commerciaux et culturels (ainsi l'apparition de l'alphabet venu de Phénicie qui aboutissent, d'abord par l'expédition d'Alexandre puis par la conquête romaine, à la naissance d'un monde unifié par l'Empire). Outil de travail autant que vadémécum pour quiconque souhaite rafraîchir ses connaissances de la période ou la découvrir,