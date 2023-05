Tropique de la violence

Dossier pédagogique de Anne Delaplace. Marie, jeune infirmière de métropole, part vivre à Mayotte pour suivre l'homme qu'elle aime. Elle recueille sur l'île un bébé abandonné par sa mère car il a les yeux vairons, signe du démon, selon les croyances locales. Elle le nomme Moïse. Quelques années plus tard, après la mort de Marie, Moïse, devenu jeune garçon, se penche sur ses origines et se retrouve confronté à la violence, la misère et l'injustice de la rue au sein du ghetto de Gaza. Un roman contemporain et percutant, couronné du prix Fémina des lycéens en 2016. Groupements de textes : 1. Enfants des rues 2. Ecrire la violence