Les arts divinatoires oubliés

Connaissez-vous l'acutomancie, la divination par les épingles ? L'alomancie, la divination par le sel ? La néphomancie, par les nuages ? L'onomancie, par les lettres d'un nom ? Dans ce livre extrêmement complet, l'auteure dévoile comment utiliser des techniques de divination ancestrales parfois oubliées, en particulier les messages et enseignements cachés dans les objets du quotidien : vin, eau, blanc d'oeuf, miroir, livre, cendres... Elle explique les méthodes d'interprétation grâce à de nombreux exemples de tirages et des séances expliquées pas à pas. Ce guide vous permettra de développer votre intuition et découvrir ce que vous réserve l'avenir. Un véritable outil de développement personnel qui vous aidera à prendre les bonnes décisions.