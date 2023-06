Les Oiseaux du Paradis

Et si Adam avait survécu à la disparition d'Eden ? Et si, créé avant la mort-même, il était immortel ? Il arpenterait le monde, épuisé par le cycle éternel de vie et de mort de l'humanité. Sous ses côtes, bat le coeur d' Eve ; dans sa mémoire, son souvenir faiblit pourtant. Il n'est pas seul : disséminés à travers le monde, à l'abri des regards, les bêtes du Jardin agissent, exilés éternels mais puissants métamorphes : Pie, Corbeau, Chouette... leurs actions inconnues des hommes. Mais voilà que des morceaux du Jardin réapparaissent, suscitant la convoitise. Avec l'aide des premiers animaux, Adam doit empêcher qu'il devienne le jouet de l'humanité. Après des siècles de solitude, pourra-t-il sauver son foyer perdu depuis longtemps ? Le reconstruire pourrait bien être la clé pour reconstruire sa vie. Oliver K. Langmead est un écrivain rare, à l'imagination féconde, porteuse de sens et d'une préoccupation environnementale profonde. Sa plume brillante et poétique, nourrie de couleurs et d'images, pétrie de mythes, d'histoires et d'une humanité bouleversante où la violence joue aussi son rôle, font de lui une véritable révélation.