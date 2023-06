Neurosciences comportementales. Contrôle du mouvement et apprentissage moteur

Le but de cet ouvrage est de vous faire découvrir comment percevoir, traiter des informations, prendre des décisions, en vue de produire le bon geste, et d'apprendre de nouvelles habilités. Toutes ces questions sont abordées de la petite enfance au vieillissement, sans oublier le cas spécifique de l'expertise sportive. Cet ouvrage propose aux lecteurs : - les notions clefs permettant d'aborder les questions les plus centrales dans le contrôle du mouvement, et l'apprentissage du geste - de nombreuses rubriques intitulées " Le saviez-vous ? " - de nombreux sites web et des références pour aller plus loin - des exercices corrigés issus d'examens de licence Il s'adresse aux étudiants de Licences et de Masters STAPS, et aux éducateurs sportifs. Il peut également intéresser aux intervenants du milieu sportif, aux enseignants, et aux psychomotriciens.